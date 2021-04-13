Началась проверка ресторана в Шымкенте, где проводил той певец Марат Омаров

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Начались проверочные мероприятия в одном из шымкентских ресторанов, где проводил той известный певец Марат Омаров. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В полиции также проинформировали о том, что рассматривается вопрос наложения штрафа на хозяина ресторана.

«По данному факту 12.04.2021 года у владельца кафе «Караван», расположенного в парке Кен баба по проспекту Тауке хана, взяли объяснительную. Собранные материалы направлены в управление санитарно-эпидемиологического контроля Аль-Фарабийского района», - говорится в сообщении. Напомним, ранее в социальных сетях распространялась информация о том, что в одном из кафе в Шымкенте известный певец Марат Омаров проводил семейный той. Приглашенные на торжество гости загружали в сеть видео с узату тоя дочки известного композитора Зульфии Омаровой. Также в сообщениях говорится, что на тое звездной семьи были замечены Сабина Алтынбекова и Кайрат Тунтеков.

