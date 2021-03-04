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    Началась продажа билетов на первые международные рейсы из аэропорта Туркестана

    4 Марта 2021, 21:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Началась продажа билетов на первые международные рейсы из аэропорта города Туркестан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    21 марта 2021 года авиакомпания «Fly Arystan» (группа компании «Эйр Астана») планирует выполнить первый международный рейс по маршруту Туркестан – Стамбул – Туркестан.

    Регулярное авиасообщение между городами Туркестан и Стамбул будет выполняться на воздушном судне типа А-320 с частотой 2 рейса в неделю (пятница, воскресенье) с поэтапным увеличением до 7 рейсов (ежедневно) в неделю.

    Стоимость билетов начинается от 39 999 тенге.

    Отмечаем, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

    Ранее сообщалось, что отечественные авиакомпании планируют открытие международных рейсов из аэропорта города Туркестана.

    В марте 2021 года ожидается, что авиакомпания «Эйр Астана» начнет выполнение 7 рейсов в неделю (ежедневно) между городами Туркестан и Стамбул. Также авиакомпания «SCAT» планирует начать выполнение 2-х рейсов в неделю по маршруту Туркестан – Стамбул.

    Автор:

    Туркестанская область Туризм Транспорт Турция
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