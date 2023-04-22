Началась подготовка спортсменов к чемпионату республики по Паралимпийскому бочча

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боччисты начали активную подготовку к чемпионату Республики. Первые тренировки прошли сегодня в Паралимпийском тренировочном центре в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Юных спортсменов с особенностями в развитии поддержал Председатель Сената Парламента РК – президент Казахстанской федерации бочча Маулен Ашимбаев.

По словам тренеров, бочча в Казахстане в последние годы активно развивается и открывает спортсменам новые возможности. Накануне Казахстанская Федерация получила членство в Международной Федерации бочча - Boccia International Sports Federation. В планах – подать заявки на участие 8 членов Национальной сборной Казахстана в трех международных соревнованиях: в двух международных челленджерах и Азиатских Паралимпийских играх. Азиатские Паралимпийские игры пройдут в октябре 2023 года в Китае, а Паралимпийские игры - в Париже в 2024 году.

Уже в июне этого года в столичном Дворце спорта имени Жаксылыка Ушкемпирова состоится чемпионат Республики Казахстан по бочча среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ожидается, что в нем примут участие около 50 спортсменов из различных регионов страны в возрасте от 15 лет и старше.

Напомним, Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев был избран Президентом Федерации на внеочередной конференции Казахстанской Федерации бочча. Уже несколько лет он активно выступает за развитие инклюзивных видов спорта, подчеркивая их важность для полноценного развития детей и спортсменов с инвалидностью.