Началась отгрузка казахстанской нефти из Джейхана в направлении Румынии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первую партию нефти объемом 80 тысяч тонн с терминала Джейхан транспортирует отечественный танкер «ALATAU», принадлежащий ТОО НМСК «Казмортрансфлот» (дочерняя организация КМГ), который проследует в направлении румынского порта Констанца с выгрузкой для НПЗ «Petromidia», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда «Самрук-Казына».

Пятилетнее соглашение о транзите нефти по маршруту Актау – Баку – Джейхан в ежегодном объеме 1,5 млн тонн подписано между АО НК «КазМунайГаз» и азербайджанской SOCAR в конце прошлого года.

В марте текущего года начаты отгрузки казахстанской нефти по направлению Актау - Баку. В транспортировке задействованы казахстанский и азербайджанский флот на паритетной основе. По состоянию на 20 апреля с порта Актау отгружено 86 тысяч тонн.

Ранее заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин сообщал, что 125 тысяч тонн нефти отправит Казахстан через Азербайджан в апреле.