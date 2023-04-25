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    Началась отгрузка казахстанской нефти из Джейхана в направлении Румынии

    25 Апреля 2023, 10:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первую партию нефти объемом 80 тысяч тонн с терминала Джейхан транспортирует отечественный танкер «ALATAU», принадлежащий ТОО НМСК «Казмортрансфлот» (дочерняя организация КМГ), который проследует в направлении румынского порта Констанца с выгрузкой для НПЗ «Petromidia», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда «Самрук-Казына».

    Пятилетнее соглашение о транзите нефти по маршруту Актау – Баку – Джейхан в ежегодном объеме 1,5 млн тонн подписано между АО НК «КазМунайГаз» и азербайджанской SOCAR в конце прошлого года.

    В марте текущего года начаты отгрузки казахстанской нефти по направлению Актау - Баку. В транспортировке задействованы казахстанский и азербайджанский флот на паритетной основе. По состоянию на 20 апреля с порта Актау отгружено 86 тысяч тонн.

    Ранее заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин сообщал, что 125 тысяч тонн нефти отправит Казахстан через Азербайджан в апреле.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    КазМунайГаз Азербайджан Нефть Румыния
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