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    Началась отгрузка казахстанской нефти из Джейхана в направлении Румынии

    22 Апреля 2023, 20:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев посетил порт Джейхан (Турция) и ознакомился с процессом отгрузки казахстанской нефти для нефтеперерабатывающего завода «PETROMIDIA», находящегося в Румынии и принадлежащего КМГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

    «Сегодня мы присутствуем на знаменательном событии для отечественной нефтегазовой отрасли. Ведь неслучайно развитию новых маршрутов поставок казахстанской нефти Глава государства уделяет столь пристальное внимание. В этом ключе отрадно, что наши договоренности с азербайджанской компанией SOCAR перешли в плоскость практической реализации. Это говорит о хороших перспективах дальнейшего наращивания нашего сотрудничества», — отметил в ходе церемонии начала отгрузки Магзум Мирзагалиев.

    Также глава КМГ поблагодарил присутствовавших на мероприятии руководство компании «Тенгизшевройл» за успешно проведенную серию переговоров по условиям транспортировки по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

    Отметим, что первую партию нефти объемом 80 тысяч тонн с терминала Джейхан транспортирует отечественный танкер «ALATAU», принадлежащий ТОО НМСК «Казмортрансфлот» (дочерняя организация КМГ), который проследует в направлении румынского порта Констанца с выгрузкой для НПЗ «Petromidia».

    Пятилетнее соглашение о транзите нефти по маршруту Актау-Баку-Джейхан в ежегодном объеме 1,5 млн тонн подписано между АО НК «КазМунайГаз» и азербайджанской SOCAR в конце прошлого года. В марте текущего года начаты отгрузки казахстанской нефти по направлению Актау-Баку. В транспортировке задействованы казахстанский и азербайджанский флот на паритетной основе. По состоянию на 20 апреля с порта Актау отгружено 86 тысяч тонн.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    КазМунайГаз Азербайджан Турция Грузия Нефть Румыния
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