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    Началась модернизация водовода «Астрахань-Мангышлак»

    7 Ноября 2022, 07:45

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Началась модернизация водовода «Астрахань-Мангышлак», который начинается на границе с Россией на реке Кигач и проходит по территории двух областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день этот водовод является единственным централизованным источником подачи воды для потребителей Курмангазинского, Исатайского и Жылыойского районов Атырауской области, а также для г. Жанаозен, Бейнеуского, Мангистауского, Каракиянского и Тупкараганского районов Мангистауской области. Максимальная пропускная способность – 110 тысяч кубометров в сутки. В рамках проекта реконструкции производительная мощность водовода будет доведена до 170-200 тысяч кубометров в сутки. Сроки реализации – 2022-2023 годы»,- сообщили в пресс- службе акимата области.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Акимат Вода
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