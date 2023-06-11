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      Абайская область

    Началась эвакуация жителей Озерского сельского округа в Семей

    11 Июня 2023, 23:14

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Жителей Озерского сельского округа эвакуируют в охраняемые дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат региона.

    «В целях обеспечения безопасности жителей Озерского сельского округа, проживающих в близи с лесным массивом, было принято решение об их эвакуации в город Семей», - сообщили в акимате.

    Отмечено, что сельчане размещены в ранее подготовленных эвакопунктах, обеспечены горячим питанием и средствами первой необходимости.

    Охрана домов и личных подсобных хозяйств обеспечена сотрудниками полиции. Перед въездом в села организованы посты.

    Ранее сообщалось, что из-за плотного задымления эвакуируют в Семей жителей села Булак.

    3723:14

    Автор:

    Зифа Хабирова

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