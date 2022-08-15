Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.56

    rub/kzt 7.76 cny/kzt 70.34
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Начал работу новый грузовой железнодорожный маршрут из Китая в Центральную Азию

    15 Августа 2022 09:34

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Новый маршрут железнодорожных грузовых перевозок из восточной китайской провинции Цзянсу через Казахстан в Узбекистан начал функционировать в минувшие выходные. Об этом сообщает издание «Уси жибао», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Конечный пункт назначения поезда с более 1 тыс. тонн товаров, включая бытовую технику и автозапчасти, общей стоимостью $4,4 млн – Узбекистан, куда груз должен быть доставлен в течение 20 дней.

    Грузовой поезд проедет через морской порт Ляньюньган (провинция Цзянсу, Восточный Китай). С 2014 года в Ляньюньгане функционирует казахстанский логистический терминал.

    По словам председателя ассоциации внешнеторговых предприятий провинции Цзянсу Хуан Хунляна, новый маршрут в полной мере использует преимущества логистических грузовых перевозок из Ляньюньгана в Центральную Азию.

    Следует отметить, что город Уси является одним из ключевых центров Экономического пояса реки Янцзы. По итогам 2021 года товарооборот Уси впервые превысил отметку $100 млрд, из них экспорт – $65 млрд, импорт – $40 млрд.


    #Экономика #Транспорт #Узбекистан #Китай #Мировые новости #Железная дорога
    Новости по теме
    Новости по теме
    Гизат Нурдаулетов принял участие во встрече секретарей советов безопасности стран ШОС
    Сезон проливных дождей в Судане привел в общей сложности к гибели 77 человек
    Более 14 тыс. случаев заражения оспой обезьян зарегистрировали в США
    Число заболевания COVID-19 сократилось, а смертность в Азии возросла - ВОЗ
    Популярное
    1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
    2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
    3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
    4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    5 Можно ли казахстанцам плевать в урну
    Новости партнеров