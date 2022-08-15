Начал работу новый грузовой железнодорожный маршрут из Китая в Центральную Азию

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Новый маршрут железнодорожных грузовых перевозок из восточной китайской провинции Цзянсу через Казахстан в Узбекистан начал функционировать в минувшие выходные. Об этом сообщает издание «Уси жибао», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конечный пункт назначения поезда с более 1 тыс. тонн товаров, включая бытовую технику и автозапчасти, общей стоимостью $4,4 млн – Узбекистан, куда груз должен быть доставлен в течение 20 дней.

Грузовой поезд проедет через морской порт Ляньюньган (провинция Цзянсу, Восточный Китай). С 2014 года в Ляньюньгане функционирует казахстанский логистический терминал.

По словам председателя ассоциации внешнеторговых предприятий провинции Цзянсу Хуан Хунляна, новый маршрут в полной мере использует преимущества логистических грузовых перевозок из Ляньюньгана в Центральную Азию.

Следует отметить, что город Уси является одним из ключевых центров Экономического пояса реки Янцзы. По итогам 2021 года товарооборот Уси впервые превысил отметку $100 млрд, из них экспорт – $65 млрд, импорт – $40 млрд.



