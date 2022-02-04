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    Начальником департамента полиции города Шымкент назначен Кайрат Дальбеков

    4 Февраля 2022, 16:32

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на должность начальника департамента полиции города Шымкент назначен генерал-майор полиции Кайрат Дальбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

    Личному составу Департамента полиции нового главу представил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

    Далбеков Кайрат Султанбайулы родился в 1963 году в Южно-Казахстанской области. В органах внутренних дел работает с 1989 года. Работал на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава. С 2018 года возглавлял департамент полиции Туркестанской области.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Назначения МВД РК Регионы Шымкент
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