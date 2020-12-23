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    Начальник военного госпиталя Талдыкоргана осужден за коррупцию

    23 Декабря 2020, 19:20

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане осуждены за коррупцию начальник военного госпиталя и его подчиненная, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «​Приговором Военного суда Алматинского гарнизона осуждены начальник военного госпиталя г.Талдыкорган, полковник медицинской службы Колбаев А.М. к штрафу в сумме 11 млн. тенге, а также старшая медсестра указанного госпиталя Азимахунова А.Д. к 2 годам ограничение свободы», - сообщили в антикоррупционной службе области.

    В ведомстве пояснили, что они подозревались, в незаконном получении денежных средств.

    «В частности, путем обмана и злоупотребления доверием работника госпиталя в сумме 1 млн. тенге, в размере 50% от поступившей ему надбавки за работу в борьбе с COVID-19 под предлогом осуществления общего покровительства по службе связанного с продлением индивидуального трудового договора последнего», - рассказали детали антикоррупционщики.

    Отмечается также, что Колбаев пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. Приговор в законную силу не вступил.

    Автор:

    Хасан Еспанов

    Алматинская область Борьба с преступностью Коррупция Судебный процесс
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