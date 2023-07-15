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    Начальник управления миграционной полиции Шымкента подозревается во взятке

    15 Июля 2023, 21:14

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, в результате проведенных совместных оперативных мероприятий сотрудниками ДКНБ и управления собственной безопасности ДП города Шымкента во время отпуска задержан начальник управления миграционной полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД.

    Он подозревается в получении денежного вознаграждения в размере 1000 долларов. В данное время проводятся необходимые следственные действия. Все обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят внедрить уголовное наказание за просьбу и требование взятки.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Коррупция МВД РК Борьба с коррупцией
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