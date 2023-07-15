Начальник управления миграционной полиции Шымкента подозревается во взятке

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, в результате проведенных совместных оперативных мероприятий сотрудниками ДКНБ и управления собственной безопасности ДП города Шымкента во время отпуска задержан начальник управления миграционной полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Он подозревается в получении денежного вознаграждения в размере 1000 долларов. В данное время проводятся необходимые следственные действия. Все обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования.

Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят внедрить уголовное наказание за просьбу и требование взятки.