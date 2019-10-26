Начальник штата полиции СКО Сауле Андагулова: о работе, семье и самодисциплине

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Первая в истории североказахстанской полиции женщина-начальник штаба полковник полиции Сауле Андагулова рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» о работе, семье и о том, что помогает в «мужской» профессии.

С детства С. Андагулова обладала особым качеством – самоорганизацией. Ей всегда нравились порядок и дисциплина. Для работы в органах внутренних дел эти качества и вовсе незаменимы. Тем более для начальника штаба департамента полиции. На протяжении уже семи лет С.Андагулова координирует и контролирует все структурные подразделения департамента. Осуществляет планирование, прогнозирование, анализ оперативной обстановки, уровень организации работы по всех подразделениях и вносит предложения руководству.





Служба в органах внутренних дел С.Андагуловой началась в 1992 году. Продолжила полицейскую династию. Ее отец Тыныштык Дюсекин 27 лет работал инспектором ГАИ.

«С детства видели папу в форме. Он всегда был подтянутым, даже сейчас в свои 75 лет держит себя в форме, много ходит пешком. Потом, когда подросли, поняли, насколько важна работа полицейского. Тогда твердо решила, что будут работать в органах – мечтала быть следователем», - говорит С.Андагулова.

Так случилось, что сразу после школы поступить на юридический факультет не удалось. Тем не менее от идеи С.Андагулова не отступила и пошла, как она сама говорит, окольными путями. Окончила пединститут, стала работать инспектором по делам несовершеннолетних. Спустя четыре года ее перевели в государственный следственный комитет. Работала во 2-м отделе полиции следователем. Еще через год С.Андагулову пригласили в следственное управление. Этот период жизни был самым счастливым и самым сложным одновременно.

«Окончила Алматинскую юридическую академию заочно. Вышла замуж, родила сына. В декретном отпуске была всего три месяца. Даже «академ» не брала. Работала, училась, воспитывала сына. Опаздывать на планерки нельзя. Чтобы успевать, утром с сыном на руках встречала мужа с ночной смены на автобусной остановке, вручала ему его и сломя голову бежала на работу. Сын буквально вырос на его плечах. Было сложно, но этот период мы пережили», - улыбается С.Андагулова.

Молодой следователь С.Андагулова ни на шаг не отходила от опытных коллег, училась всему. По ночам штудировала уголовное право, кодекс. Вспоминает, как слаженно и с интересом работал коллектив 2-го отдела полиции. На работе засиживались допоздна, пока охрана из здания не отправляла молодых следователей домой.

«Мое первое крупное дело – кража с 22 эпизодами. На Бензострое украли из бойлерной двигатель. По следу коляски, на которой увезли двигатель, мы нашли двор. Я ушла на дежурство, опер остался в засаде. После дежурства тоже туда приехала. В тот день мы задержали семь человек. В итоге за месяц раскрыла 22 эпизода краж с их участием. Крали все подряд. Сами запутались, где что воровали, называли вещи, которые крали в других местах. На проверке показаний я записывала каждое их слово. Так все и выяснилось», - рассказывает С.Андагулова.





Помогала в работе следователя и хорошая зрительная память. Однажды поступило дело о квартирной краже. Подозреваемый был в розыске. В этот же день С.Андагулова с коллегой пошла в суд. Навстречу ей вели административного задержанного. Его лицо показалось ей знакомым. Выяснилось, что это находящийся в розыске грабитель.

Потом С.Андагулова перешла в областной аппарат полиции. Здесь пригодились все полученные на следственной работе навыки.

На работу начальник штаба С.Андагулова приходит за пару часов до начала рабочего дня. Говорит, что это дает возможность сформулировать задачи перед подчиненными, понять, какую службу проконтролировать – четко подготовиться к работе. Всего в подчинении у С.Андагуловой 31 человек.

Супруг и сын с понимаем относятся к работе. С.Андагулова говорит, что пока сын не видит себя полицейским. Хотя и учится на юридическом факультете.





«Я не буду настаивать. Он должен сам выбрать дело, которое ему действительно будет нравиться. Когда я решила стать следователем, мой папа был против. Но он не запретил. Объяснил, предостерег, но дал право выбора. И я благодарна ему за это. С первого дня работы в органах внутренних дел я ни разу не пожалела, что выбрала эту профессию», - сказала С.Андагулова.







