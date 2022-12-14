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    Начальник полицейского отделения Алматы осужден за получение взятки

    14 Декабря 2022, 22:41

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Вынесен приговор начальнику отделения административной практики УП Медеуского района города Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по городу Алматы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

    Приговором суда Медеуского района города Алматы от 12 декабря 2022 года начальник отделения административной практики УП Медеуского района А. Бегматов признан виновным в совершении мошенничества и подстрекательства к даче взятки.

    Он путем обмана и подстрекательством к даче взятки судье г. Алматы, путем подкупа, через посредника Р. Алиева завладел денежными средствами граждан В. Абдиева и А. Бадалова в сумме 200 тысяч тенге, за положительное решение вопроса гражданина О. Абдиева по возврату автомашины со штрафной стоянки и не привлечению к административной ответственности.

    А. Бегматову назначено наказание в виде штрафа в размере 6 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

    Посреднику Р. Алиеву назначено наказание в виде штрафа в размере 3,7 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

    Взяткодателям В. Абдиеву и А. Бадалову назначено наказание в виде штрафа каждому в размере 9,3 млн тенге с пожизненным лишением прав занимать должности на государственной службе.
    Алматы Судебный процесс Борьба с коррупцией
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