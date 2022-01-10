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    Начальник Генштаба Вооруженных Сил РК проведал пострадавших военных

    10 Января 2022, 16:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РК Марат Хусаинов проведал военных, пострадавших при беспорядках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Военно-клинический госпиталь Министерства обороны города Алматы посетил первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РК генерал-лейтенант Марат Хусаинов. Он поблагодарил военнослужащих, пострадавших при исполнении воинского долга во время массовых беспорядков в южном мегаполисе. В военном лечебном учреждении в кратчайшие сроки были развернуты операционные, сформированы врачебно-сестринские бригады, оказывающие квалифицированную медицинскую помощь получившим травмы и ранения военнослужащим», - отметили в Министерстве обороны РК.

    По словам полковника медицинской службы Ермака Жумажанова, 5 января 2022 года военно-клинический госпиталь Министерства обороны РК был переведен на усиленный режим работы для оказания квалифицированной медицинской помощи пострадавшим, в результате массовых беспорядков в Алматы.

    Капитан Атабек Абдраимов, который получает лечение в госпитале, оказался в числе тех военнослужащих, кто старался дать отпор нападавшим.

    «Мы старались их остановить. У нас не было оружия. Мы не применяли оружие. Мы оставались верными своей клятве, данной Родине, поэтому постарались их успокоить, не применять силы», - признался капитан.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Алматы Армия Видео Минобороны РК Вооруженные силы ЧП-2022
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