Начальник Генштаба Вооруженных Сил РК проведал пострадавших военных

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РК Марат Хусаинов проведал военных, пострадавших при беспорядках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Военно-клинический госпиталь Министерства обороны города Алматы посетил первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РК генерал-лейтенант Марат Хусаинов. Он поблагодарил военнослужащих, пострадавших при исполнении воинского долга во время массовых беспорядков в южном мегаполисе. В военном лечебном учреждении в кратчайшие сроки были развернуты операционные, сформированы врачебно-сестринские бригады, оказывающие квалифицированную медицинскую помощь получившим травмы и ранения военнослужащим», - отметили в Министерстве обороны РК.

По словам полковника медицинской службы Ермака Жумажанова, 5 января 2022 года военно-клинический госпиталь Министерства обороны РК был переведен на усиленный режим работы для оказания квалифицированной медицинской помощи пострадавшим, в результате массовых беспорядков в Алматы.

Капитан Атабек Абдраимов, который получает лечение в госпитале, оказался в числе тех военнослужащих, кто старался дать отпор нападавшим.

«Мы старались их остановить. У нас не было оружия. Мы не применяли оружие. Мы оставались верными своей клятве, данной Родине, поэтому постарались их успокоить, не применять силы», - признался капитан.