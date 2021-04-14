Начальник Генштаба Вооруженных сил РК принял участие в заседании Военного комитета ОДКБ

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Москве состоялось 18-ое заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В работе заседания приняла участие казахстанская военная делегация во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-лейтенантом Муратом Бектановым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Участники заседания обсудили военно-политическую обстановку в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах, мероприятия совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, деятельность Центра кризисного реагирования ОДКБ и создание совместного подразделения радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения.

Кроме того, были заслушаны приоритетные направления деятельности Организации в военной сфере, предложенные Республикой Таджикистан в период председательства в Организации в 2021 году.



