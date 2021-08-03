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    Начальник генштаба Вооруженных сил Казахстана посетил с официальным визитом Беларусь

    3 Августа 2021, 16:15

    МИНСК. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель министра обороны – начальник генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Мурат Бектанов совершил официальный визит в Республику Беларусь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    На встречах с министром обороны генерал-лейтенантом Виктором Хрениным и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майором Виктором Гулевичем обсуждено казахстанско-белорусское сотрудничество в оборонной сфере. В частности, проведение мероприятий боевой подготовки и учений на двусторонней и многосторонней основе, вопросы организации и участия в Армейских международных играх, подготовки кадров и военного образования, военно-технического сотрудничества, патриотического воспитания.

    Стороны отметили взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества.

    В рамках визита состоялось посещение Военной академии Республики Беларусь, отдельной десантно-штурмовой бригады, предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.

    Казахстанская делегация встретилась с руководством силовых структур Бреста, а также ветеранами Воздушно-десантных войск и Сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси. Генерал-лейтенант Мурат Бектанов возложил венки к мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой» и монументу Победы в городе Минске.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Армия Беларусь
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