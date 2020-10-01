Начальник ДП на транспорте посетил семью ветерана ВОВ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Международный день пожилых людей начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев посетил ветерана Великой Отечественной войны Александра Тищенко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Глава ведомства от имени личного состава и от себя лично поздравил Александра Александровича с праздником и вручил ему ценные подарки. Встреча с ветераном прошла в теплой домашней обстановке.

«Мы всегда с благодарностью вспоминаем ветеранов Великой Отечественной войны. И Вы, Александр Александрович, всегда были для нас примером служения Отечеству. Пусть ваше мужество и самоотверженность станут для нас примером, которым мы будем руководствоваться в нашей жизни и служебной деятельности», - отметил О. Бекиев.

Он пожелал фронтовику крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия.

Александр Тищенко родился 18 августа 1924 года в Северо-Казахстанской области. В 1942 году в возрасте 17 лет был призван в армию. Учебные сборы проходил в и Гороховецких лагерях Владимирской области по специальности станкового пулеметчика. В апреле 1944 года он был направлен в Ленинград, где шла подготовка к освобождению Ленинграда от блокады. Там он участвовал в боевых действиях в составе 8-й армии ленинградского фронта.

22 ноября 1944 года был тяжело ранен и 2 месяца находился на лечении в полевом госпитале. После выздоровления был направлен на службу в 99-й погранотряд, где прослужил по апрель 1950 года старшиной 24-й погранзаставы. В январе 1951 года по направлению райкома партии был направлен на службу в оперативно-розыскную заставу при управлении Министерства государственной безопасности Северо-Казахстанской области.

В 1954 году А. Тищенко был переведен в линейный отдел милиции на станции Петропавловск. На протяжении 20 лет он работал на разных должностях в ЛОП. В 1975 году по состоянию здоровья ушел на заслуженный отдых. Имеет ордена «Красной звезды» и «Великой Отечественной войны 1-й степени», а также 15 медалей.

Сейчас ему 96 лет. Несмотря на преклонный возраст, уважаемый ветеран полон оптимизма и является ярким примером для молодого поколения. Почетный ветеран поблагодарил своих коллег за поздравления, за заботу и поздравил своих пожилых коллег, пожелал им успехов.

Напомним, что сегодня Международный день пожилых людей. В транспортной полиции отпразднуют 1 участник ВОВ, 16 тружеников тыла, а также почти 80 пожилых людей.



