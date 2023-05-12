Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.22 eur/kzt 485.09

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.04
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Костанайская область

    Начальник департамента полиции Костанайской области покинул свой пост

    12 Мая 2023, 11:59

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Начальника департамента полиции Костанайской области Ерлана Омарбекова переведут в другой регион. Об этом теперь уже экс-начальник департамента полиции Костанайской области сообщил в сети Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следуя к новому месту службы и покидая Костанай, хотел бы выразить слова благодарности жителям региона, общественности, местным исполнительным, правоохранительным и специальным органам, личному составу департамента полиции Костанайской области, которые с первых дней поддержали меня в совместной работе. Именно здесь были реализованы новые проекты, я получил опыт руководителя самостоятельного подразделения и всегда с огромной теплотой буду вспоминать Костанайскую область. Здесь познакомился с замечательными людьми, руководителями, обрел новых друзей, соратников и указом Президента, по представлению министра МВД РК, мне присвоено звание генерал-майора полиции. В этом огромная заслуга всего региона», - сказано в посте.

    Ерлан Омарбеков отметил и активную гражданскую позицию костанайцев, которые были готовы сообща с полицией работать на благо правопорядка.

    «Уверен, что костанайская полиция будет и впредь справляться с поставленными задачами, а регион будет развиваться и процветать», - подытожил Ерлан Омарбеков.

    Ранее сообщалось, что начальником департамента полиции Карагандинской области назначен генерал-майор полиции Санжар Адилов.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Назначения МВД РК Регионы Костанай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Назначен председатель правления национального центра повышения квалификации «Өрлеу»
    Проверку на наркотики прошли полицейские Астаны
    Две аптеки закрыли в Астане за незаконную продажу препаратов сильного действия
    Председателем Союза писателей Казахстана избран Мереке Кулкенов
    Популярное
    1 Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
    2 Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
    3 Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
    4 Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО
    5 Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
    Новости партнеров