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    Начальник департамента полиции г. Шымкента провел встречу с населением

    15 Мая 2021, 12:45

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Очередную встречу начальник Департамента полиции города Шымкента генерал-майор полиции Ералы Жумаханбетов провел с жителями 112-квартала, микрорайона «Самал-1», улицы Казиева. Эти территории являются административным участком УПП №14 Абайского РУП. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Шымкента.

    Целью встречи было ознакомление с работой участковых инспекторов полиции и укрепление обратной связи с населением. На мероприятии жители получили исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы и высказали свои предложения.

    Также горожане поделились мнениями о работе участковых инспекторов. «Участковые не оставляют без внимания ни одно наше обращение, ежедневно проводят профилактические работу на территории. Мероприятие «Чистый город», проводимое полицейскими, показывает хорошие результаты. Улицы и дворы содержатся в чистоте, соблюдаются правила благоустройства», – отметили местные жители.

    В этой связи начальник ДП г. Шымкента Ералы Жумаханбетов ознакомился с работой участковых инспекторов полиции по охране общественного порядка на административном участке и дал дополнительные поручения.

    Стоит отметить, что за 4 месяца 2021 года участковыми инспекторами на данной территории выявлено 158 лиц, совершивших административные правонарушения, на учет в органы внутренних дел поставлено 20 лиц. В центр временной дезинтоксикации помещено 10 лиц, в приемник-распределитель – 3 лица.

    Кроме того, в ходе мероприятия жителей пригласили стать участниками «Группы быстрого реагирования», созданной в WhatsApp по поручению начальника ДП г. Шымкента в целях своевременного выявления и пресечения правонарушений, им были розданы информационные листовки с инструкцией по вступлению в данный чат.

    Автор:

    Шымкент
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