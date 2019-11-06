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Начальник Департамента по делам обороны сменился в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМА - Новым начальником Департамента по делам обороны Павлодарской области стал Бауржан Есимов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«До назначения Бауржан Есимов занимал пост замначальника Департамента по делам обороны и имеет большой опыт работы», – сообщила журналистам пресс-служба акима Павлодарской области со ссылкой на главу региона.
О кадровых перестановках на совещании в областном акимате сообщил аким области Булат Бакауов.
Бауржан Есимов родился в 1979 году. В 1999 году окончил Кировское военное авиационно-техническое училище по специальности «Техническая эксплуатация летальных аппаратов и двигателей», в 2014 году – Центрально-Казахстанскую академию по специальности «Юриспруденция».
С мая 1999 по май 2007 года Бауржан Есимов был старшим авиационным техником группы регламента и ремонта техническо-эксплуатационной части воинской части 01852, бортовым авиатехником, затем - бортовым авиатехником-инструктором вертолётного звена вертолётной эскадрильи ВЧ 01852, старшим военным специалистом управления военнослужащих по контракту и призыва Департамента по делам обороны Акмолинской области.
С мая 2007 по февраль 2008 года – начальник отделения мобилизационной подготовки и территориальной обороны отдела по делам обороны Енбекшильдерского района Акмолинской области. С февраля 2008 по май 2018 года занимал должности начальника отдела по делам обороны Енбекшильдерского района, начальника управления по делам обороны города Кокшетау и начальника отдела по делам обороны города Степногорска Акмолинской области.
Награждён медалями ІІІ, ІІ и І степеней «Мінсіз қызметі үшін», сообщили в акимате Павлодарской области.
Фото Валерия Бугаева
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