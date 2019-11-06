+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 2 °С
USD 388.39 EUR 432.24
RUB 6.13 CNY 55.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Начальник Департамента по делам обороны сменился в Павлодарской области

6 Ноября 2019 10:58
Поделиться:
Начальник Департамента по делам обороны сменился в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМА - Новым начальником Департамента по делам обороны Павлодарской области стал Бауржан Есимов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Назначен заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК
Глава МВД назначил начальника Департамента полиции на транспорте Назначен начальник Следственного департамента МВД РК Представлен новый начальник Департамента полиции Акмолинской области

«До назначения Бауржан Есимов занимал пост замначальника Департамента по делам обороны и имеет большой опыт работы», – сообщила журналистам пресс-служба акима Павлодарской области со ссылкой на главу региона.

О кадровых перестановках на совещании в областном акимате сообщил аким области Булат Бакауов.

Бауржан Есимов родился в 1979 году. В 1999 году окончил Кировское военное авиационно-техническое училище по специальности «Техническая эксплуатация летальных аппаратов и двигателей», в 2014 году – Центрально-Казахстанскую академию по специальности «Юриспруденция».

С мая 1999 по май 2007 года Бауржан Есимов был старшим авиационным техником группы регламента и ремонта техническо-эксплуатационной части воинской части 01852, бортовым авиатехником, затем - бортовым авиатехником-инструктором вертолётного звена вертолётной эскадрильи ВЧ 01852, старшим военным специалистом управления военнослужащих по контракту и призыва Департамента по делам обороны Акмолинской области.

С мая 2007 по февраль 2008 года – начальник отделения мобилизационной подготовки и территориальной обороны отдела по делам обороны Енбекшильдерского района Акмолинской области. С февраля 2008 по май 2018 года занимал должности начальника отдела по делам обороны Енбекшильдерского района, начальника управления по делам обороны города Кокшетау и начальника отдела по делам обороны города Степногорска Акмолинской области.

Награждён медалями ІІІ, ІІ и І степеней «Мінсіз қызметі үшін», сообщили в акимате Павлодарской области.

Фото Валерия Бугаева

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, Армия, Назначения,
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив