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    Нацфонд находится в активной фазе потребления - глава Счетного комитета

    20 Июня 2022, 11:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из Национального фонда в 2021 году потратили 4,5 трлн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Национальный фонд был создан с целью сбережения финансовых ресурсов посредством формирования накоплений для будущих поколений и снижения зависимости бюджета от ситуации на мировых сырьевых рынков. С 2015 года Нацфонд находится в активной фазе потребления. Про 2019-2020 годы мы не говорим. Действительно, было необходимо финансирование антикризисных мероприятий, связанных с пандемией. Однако в 2021 году ситуация значительно улучшилась», - сказала председатель Счетного комитета Наталья Годунова на совместном заседании палат Парламента.

    «Несмотря на поручение Главы государства о том, что республиканский бюджет не должен опираться на использование средств Нацфонда, в 2021 году потратили 4,5 трлн тенге, тогда как поступления составили 4,3 трлн. Согласно законодательству выделение трансфертов должно обеспечиваться только на предусмотренные в концепции направления, а 30%-ный неснижаемый остаток должен быть неприкасаемым», - пояснила Н. Годунова.

    Ранее сообщалось об увеличении трансферта из Нацфонда до 4 трлн тенге.

    В ходе совместного заседания палат Парламента Наталья Годунова подчеркнула, что реализация мероприятий нацпроектов должна происходить в возможно короткие сроки.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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