Нацбанк выпустит коллекционные монеты MUHTAR ÁÝEZOV. 125 JYL

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты MUHTAR ÁÝEZOV. 125 JYL. Они продолжают серию «Выдающиеся события и люди», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.

О коллекционных монетах MUHTAR ÁÝEZOV. 125 JYL

28 сентября 2022 года исполнилось 125 лет казахскому писателю, ученому-литературоведу, драматургу Мухтару Ауэзову.

Монеты номиналом 500 тенге изготовлены:

- из серебра качеством proof, массой 24 грамма, диаметром 37 мм, тиражом 2000 штук.

Монеты номиналом 100 тенге изготовлены:

- из сплава мельхиор качеством brilliant uncirculated, массой 15 граммов, диаметром 33 мм, тиражом 20 000 штук.

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке с номерными сертификатами качества НБК на государственном, русском и английском языках. Монеты из сплава мельхиор выпускаются в индивидуальной блистерной упаковке.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.





Фото: nationalbank.kz