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    Нацбанк выпустит коллекционные монеты MUHTAR ÁÝEZOV. 125 JYL

    28 Сентября 2022, 21:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты MUHTAR ÁÝEZOV. 125 JYL. Они продолжают серию «Выдающиеся события и люди», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

    Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.

    О коллекционных монетах MUHTAR ÁÝEZOV. 125 JYL

    28 сентября 2022 года исполнилось 125 лет казахскому писателю, ученому-литературоведу, драматургу Мухтару Ауэзову.

    Монеты номиналом 500 тенге изготовлены:

    - из серебра качеством proof, массой 24 грамма, диаметром 37 мм, тиражом 2000 штук.

    Монеты номиналом 100 тенге изготовлены:

    - из сплава мельхиор качеством brilliant uncirculated, массой 15 граммов, диаметром 33 мм, тиражом 20 000 штук.

    Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

    Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке с номерными сертификатами качества НБК на государственном, русском и английском языках. Монеты из сплава мельхиор выпускаются в индивидуальной блистерной упаковке.

    Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.


    Фото: nationalbank.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Нацбанк Казахстана 125-летие Мухтара Ауэзова
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