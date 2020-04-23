Нацбанк внедрил удаленную идентификацию личности для получения банковских услуг

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке рассказали об удаленной идентификации личности для получения банковских услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня для проведения удаленной идентификации биометрическим способом дочерней организацией Национального банка – Казахстанским центром межбанковских расчетов в пилотном режиме, до 1 сентября, внедрен сервис центра обмена идентификационными данными», - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Это позволит банкам проводить удаленную идентификацию личности клиентов и оказывать такие услуги, как открытие банковских счетов и вкладов, выпуск платежных карточек, кредитование, обеспечивать полноту актуальных данных для клиентского досье.

«Сервис полностью соответствует требованиям законодательства в части проведения биометрической идентификации. На сегодня КЦМР является единственным оператором биометрической идентификации на финансовом рынке Казахстана, имеющим официальный доступ к фотоизображениям из Государственной базы данных физических лиц», - добавили в Нацбанке.

Как отметили в Нацбанке, биометрическая идентификация, основанная на государственной базе данных, позволяет значительно снизить риски мошенничества, в том числе связанных с подделкой документов, удостоверяющих личность.

В то же время, все иные биометрические сервисы, предоставляемые коммерческими структурами и основанные на проведении сверки фотоизображений физических лиц, но не использующие эталонную государственную базу данных, не соответствуют установленной Национальным банком процедуре и требованиям правил.



