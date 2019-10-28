Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 9,25% годовых

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Национальный банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,25% годовых с сохранением процентного коридора на уровне +/- 1 п.п., передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Нацбанке, на конец 2019 года инфляция ожидается на уровне 5,7-5,8%, то есть внутри целевого коридора 4-6%. На горизонте до конца 2020 года инфляция сохранится внутри целевого коридора 4-6%, несмотря на наличие инфляционных рисков, связанных с динамикой цен на регулируемые услуги и отдельные виды продовольственных товаров.

«Дальнейшие решения по базовой ставке Национальный банк будет принимать с учетом соответствия складывающейся и прогнозируемой динамики инфляции в целях достижения целевых ориентиров», - сообщили в регуляторе.

Годовая инфляция в сентябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлилась до 5,3 с 5,5% в августе. Базовая инфляция, рассчитываемая без учета роста цен на овощи и фрукты, регулируемые услуги и энергоресурсы, также снизилась с 7,9 до 7,7%.

Сдерживающее влияние на инфляцию продолжает оказывать замедление темпов роста цен на непродовольственные товары до 5,4% и платные услуги до 0,7% в годовом выражении. Динамика непродовольственной инфляции характеризуется отсутствием сезонного ускорения роста цен на одежду и обувь, дизельное топливо. Цены на бензин и твердое топливо продолжили снижаться (на 4,8% и 3,5% в годовом выражении, соответственно). Регулируемые услуги стали дешевле на 8,2% за последние 12 месяцев.

Как отметили в регуляторе, рост цен на продовольственные товары ускорился в сентябре 2019 года до 9,1%, что во многом объясняется повышением внутренних цен вслед за ценами на мировых рынках на фоне роста потребления мяса и зерновых культур. Мясо и мясопродукты стали дороже на 13,5% в годовом выражении, хлебобулочные изделия и крупы – на 12,7%.

Расширяется потребительский спрос на товары и услуги. Рост реальных денежных доходов населения составил 6,7% в январе-августе 2019 года. Данным тенденциям способствуют бюджетные расходы на социальную поддержку, заработную плату и расширение потребительского кредитования, рост которого в сентябре составил 22,6% в годовом выражении.

Продолжился рост деловой активности. В январе-сентябре текущего года краткосрочный экономический индикатор увеличился на 4,7% на фоне роста в строительстве на 13,5%, торговле – на 7,6%, транспорте – на 5,5%, обрабатывающей и горнодобывающей промышленностях – на 3,5% и 3,1% соответственно. Расширение инвестиций за январь-сентябрь 2019 года составило 9,7%.

Влияние факторов внешнего сектора не претерпело существенных изменений по сравнению с предыдущим решением. Умеренная динамика цен на нефть сохранилась. С начала 2019 года средний уровень цен формируется на уровне 64 долларов за баррель. Риски со стороны мировых продовольственных рынков остаются сбалансированными.

Внешние монетарные условия смягчаются. Инфляция по итогам 2019 года оценивается на уровне 5,7-5,8%. В течение 2020 года ожидается замедление инфляции до уровня середины целевого коридора 4-6%. Этому будут способствовать текущие денежно-кредитные условия. Разнонаправленность факторов инфляции повышает риски ее волатильности в краткосрочном периоде. Основные риски связаны с ожидаемым повышением предельных тарифов на отдельные виды регулируемых услуг.

«Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься с учетом динамики внутренних и внешних рисков, которые будут определять уровень фактической инфляции и ее соответствие целевым ориентирам», - сообщили в Нацбанке.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 9 декабря.