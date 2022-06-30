Нацбанк РК запустил межбанковскую систему платежных карточек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный Банк Казахстана сообщает о запуске в промышленную эксплуатацию Межбанковской системы платежных карточек (далее – МСПК). Данная система предназначена для обработки межбанковских транзакций, совершаемых с использованием платежных карточек на территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка Республики Казахстан.

Создание и запуск МСПК обеспечит безопасность и бесперебойность функционирования рынка платежных карточек, гарантию внутренних расчетов для казахстанских банков.

Разработка системы осуществлена в тесном взаимодействии с международными платежными системами Visa, Mastercard и UnionPay (далее – МПС) и банками – участниками рынка платежных карточек.

В рамках создания МСПК построена локальная карточная инфраструктура, сформирована соответствующая нормативная правовая база. Также заключены соглашения с МПС по организации обработки локальных операций по платежным карточкам, эмитированным казахстанскими банками.

В настоящее время к МСПК подключены банки, оказывающие услуги по приему платежей с использованием платежных карточек. Проведены необходимые работы по переводу трафика локальных карточных транзакций банков, в том числе по адаптации систем банков и перенастройке процессов взаимодействия с международными платежными системами.

Оператором МСПК является дочерняя организация Национального банка Казахстана – РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов НБ РК».



