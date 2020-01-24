Нацбанк РК выставит требования по дополнительной капитализации БВУ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам оценки качества активов БВУ Национальный банк РК выставит требования по дополнительной капитализации банков. Об этом заявил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главным условием для дальнейшей активизации кредитования экономики является уровень достаточности банковского капитала. По итогам оценки качества активов БВУ будут приняты меры по повышению их устойчивости и выставлены требования по дополнительной капитализации и улучшения системы управления рисками», - сказал Ерболат Досаев.

Однако, по его словам, вся эта работа будет эффективна при условии оздоровления потенциальных заемщиков.

«В конце 2019 года был принят ряд законодательных поправок. Основным изменением стало наделение залоговых кредиторов приоритетным правом, что повысит заинтересованность их участия в процедуре банкротства и реализации залогового имущества», - добавил Ерболат Досаев.

Следующим этапом, как отметил глава финрегулятора, в 2020 году должно стать закрепление порядка принятия решений по принципу «один тенге – один голос», а также ограничение сроков проведения процедуры банкротства для повышения ее эффективности.

«Нацбанк, со своей стороны, продолжит снижение объемов краткосрочных нот, которые в 2019 году сократились на 28% с максимального значения 4,7 трлн. тенге в феврале 2019 года до 3,4 трлн. тенге в декабре 2019 года. Это обеспечит направление высвобождаемой ликвидности на кредитование экономики», - заключил Ерболат Досаев.