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    Нацбанк РК: Высокие цены на энергоресурсы – одна из причин укрепления рубля

    7 Июня 2022, 12:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова считает, что высокие цены на энергоресурсы является одной из причин быстрого укрепления рубля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы видим укрепление рубля. Укрепление рубля не только по отношению к тенге, но и ко всем остальным валютам. Это связано с двумя основными факторами. Первый фактор – высокие цены на энергоресурсы: на нефть, на газ, то есть основные экспортные позиции Российской Федерации. Понятно, что они не только экспортируют сейчас по высоким ценам, но и еще в стране введено требование об обязательной продаже экспортерами валютной выручки», - сообщила она.

    По ее словам, вторая основная причина связана с ограничениями по капиталу, которые проводятся Центральным банком РФ. Эти меры ограничивают спрос на иностранную валюту.

    «У нас есть предложение и ограниченный спрос. Это все ведет к укреплению рубля. Само укрепление рубля ведет к тому, что рубль укрепился и по отношению к доллару, и к евро, и к тенге. Надо начать с того, что не было такого послабления тенге, когда рубль доходил до уровня 120-140 рублей за доллар, и, естественно, мы не наблюдаем такого значительного укрепления тенге», - добавила зампредседателя Нацбанка.

    Ранее эксперты прогнозировали, как долго российская валюта сохранит рост и объясняли, почему не рекомендуется хранить деньги в рублях. Экономисты сказали, что цена на нефть может дойти до $120-130 за баррель и доллар на сегодня тоже девальвирует. Поэтому, по словам эксперта, деньги лучше всего хранить в национальной валюте.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Нацбанк Казахстана Банки Экономика Тенге Финансы
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