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    Нацбанк РК выпустил монеты в честь столетия Маншук Маметовой

    4 Ноября 2022, 17:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана 4 ноября выпускает в обращение коллекционные монеты MÁNSHÚK MÁMETOVA. 100 JYL из серии монет «Выдающиеся события и люди», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

    Монета MÁNSHÚK MÁMETOVA. 100 JYL выпущена к 100-летию Героя Советского Союза Маншук Маметовой.

    На лицевой стороне (аверсе) в центральной части изображен герб Республики Казахстан, слева и справа от него – элементы национального орнамента. По окружности – надписи QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI • NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN. В нижней части – надпись 100 TEŃGE, обозначающая номинал монеты.

    На оборотной стороне (реверсе) монет в центральной части расположен скульптурный портрет Маншук, слева от него – золотая звезда Героя СССР, а также надписи «1922» и «2022», обозначающие год рождения и юбилейную дату. Справа стилизованное изображение карты и надпись: «НЕВЕЛЬ» – город, где, совершив свой подвиг, погибла Маншук Маметова. В верхней части монеты находится стилизованный текст справки представления к высшей государственной награде – «Герой Советского Союза».

    Коллекционные монеты MÁNSHÚK MÁMETOVA. 100 JYL номиналом 100 тенге изготовлены из сплава мельхиор качеством brilliant uncirculated массой 15 граммов, тиражом 15 000 штук.

    Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.

    Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе. Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте Нацбанка РК.


    Фото: nationalbank.kz



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