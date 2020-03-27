Нацбанк РК выпускает в обращение коллекционные монеты «75 лет Победе»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты «75 лет Победе» из серии «Выдающиеся события и люди» из серебра номиналом 500 тенге, из сплава мельхиор МН25 номиналом 100 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

В связи с объявленным в Республике Казахстан чрезвычайным положением, реализация монет будет осуществляться позднее. Информация о дате реализации будет дополнительно размещена на официальном сайте Национального банка Казахстана.

Описание монет «75 лет Победе»

В основе графической композиции монеты «75 лет Победе» заложены стилизованные изображения силуэта солдата на фоне рассеченной трещинами стены, символизирующей разрушения, принесенные войной.

На переднем плане изображение вечного огня, из пламени которого образуется вереница взмывающих вверх голубей, символизирующих жизни солдат, отданных во имя мира на земле.

В правой части композиции – стилизованные изображения гвоздик. В верхней части - пятиконечная звезда, разделяющая юбилейные даты, и одновременно поддерживающая образный силуэт воина.

Надписи на реверсе монет выполнены на кириллице, что подчеркивает историческую связь с событиями того времени. В дизайне монеты использованы идеи победителей общереспубликанского конкурса «Создай монету Победы!», проведенного Национальным банком в рамках празднования 75-ой годовщины Победы.

Монеты из серебра качеством изготовления «черный proof» изготовлены из серебра 925/1000 пробы. Масса – 24 грамма, диаметр – 37 мм, номинал – 500 тенге, тираж – 2 000 (две тысячи) штук.

Монеты из сплава мельхиор качеством изготовления «brilliant uncirculated» изготовлены из сплава мельхиор МН25. Масса – 15 граммов, диаметр – 33 мм, номинал – 100 тенге, тираж – 8 000 (восемь тысяч) штук.

Монеты из нейзильбера качеством изготовления «brilliant uncirculated» изготовлены из сплава нейзильбер МНЦ 15-20. Масса - 11,17 грамма, диаметр – 31 мм, номинал – 100 тенге, тираж изготовления - 100 000 (сто тысяч) штук.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости.

Коллекционные монеты номиналом 500 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках страны.

Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального банка Казахстана на государственном, русском и английском языках.

Монеты из сплава мельхиор выпускаются в специальной полиграфической упаковке.

Коллекционные монеты изготовлены на Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального банка Республики Казахстан».



