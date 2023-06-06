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    Нацбанк РК выделит 50 образовательных грантов

    6 Июня 2023, 11:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный банк РК сообщил об открытии заявок на обучение по грантам в рамках совместных программ с вузами, передает МИА «Казинформ».

    Гранты выделены в Высшей школе бизнеса АОО «Назарбаев университет» – по программе «Магистр наук по финансам» – 15 грантов;

    в НАО «Университет Нархоз» – по программам «Финансовый аналитик», «Финансовый риск-менеджмент» и «Макроаналитика и прогнозирование» – 20 грантов;

    в АО «Казахстанско-Британский технический университет» – по программам «Финансовый риск-менеджмент и наука о данных», «Макрофинансы и наука о данных» и «Финансовые технологии» – 15 грантов.

    Целью программ является подготовка квалифицированных кадров для Национального банка и его дочерних организаций, а также Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК.

    В рамках программ осуществляется подготовка специалистов по финансам, экономике, финансовым технологиям, бухгалтерскому учету, риск-менеджменту, статистике, эконометрике, математике, машинному обучению и программированию.

    Начало обучения по программам запланировано на август-октябрь 2023 года. Для поступления на обучение кандидаты проходят конкурсный отбор в соответствии с требованиями и критериями университетов.

    Длительность обучения по программе АОО «Назарбаев Университет» – 16 месяцев, по программам НАО «Университет Нархоз» и АО «Казахстанско-Британский Технический Университет» – 2 академических года.

    По окончании обучения предусмотрено трудоустройство в Национальный Банк и его дочерние организации, а также в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК.

    Содержание программ и требования к зачислению доступны на сайтах вузов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Нацбанк Казахстана Образование Вузы
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