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    Нацбанк РК: Введение единой валюты в рамках ЕАЭС не предусматривается

    27 Сентября 2019, 15:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Национальный банк РК прокомментировал заявление в СМИ председателя Евразийского Банка Развития (ЕАБР) о создании единой валюты для стран-участниц ЕАЭС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

    Основные направления Евразийской интеграции определены Договором о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года.

    В соответствии со статьями 62-64, 70 и 103 Договора о Евразийском экономическом союзе предусмотрено проведение согласованной валютной политики для обеспечения взаимной конвертируемости национальных валют и создание условий для функционирования общего финансового рынка. Вопросы денежно-кредитной политики и валютного регулирования полностью остаются в компетенции центральных банков стран ЕАЭС.

    «Таким образом, формирование валютного союза и введение единой валюты не предусматривается. Также не предусмотрено и не рассматривается создание единого центрального банка с передачей ему функций наднационального регулирования для проведения единой денежно-кредитной политики», - подчеркнули в Нацбанке.

    Как отметили в Национальном банке, в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе ЕАБР не является рабочим органом ЕАЭС и его деятельность не предусмотрена договором. Евразийский банк развития (ЕАБР) учрежден на основании межгосударственного соглашения за пределами Договора о ЕАЭС. В настоящее время членами ЕАБР являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

    Деятельность ЕАБР направлена на финансирование инвестиционных проектов государств-членов для развития инфраструктуры (транспорт и электроэнергетика), а также поддержку проектов в области промышленного производства. Объем инвестиционного портфеля ЕАБР составляет 3,545 млрд. долларов США, из них на долю Республики Казахстан приходится 39,7% от общего объема.

    «Высказывания руководства ЕАБР не соответствуют действительности и противоречат договоренностям, принятым в рамках Евразийского экономического союза», - отметили в Нацбанке.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Нацбанк Казахстана ЕАЭС
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