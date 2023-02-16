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    Нацбанк РК сообщил о старте продаж коллекционных монет

    16 Февраля 2023, 17:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 17 февраля 2023 года стартуют продажи коллекционных монет из серии «Сокровища степи», «Выдающиеся люди» и «Магические символы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК

    Продажи будут осуществляться через интернет-магазин НБК kazcoins.nationalbank.kz.

    KIIZ ÚI из серии монет «Сокровища степи», из серебра 925/1000 пробы с применением технологии интерференционного радужного изображения и золочения, массой 31,1 грамм, диаметром 38,61 мм, качеством proof, номиналом 500 тенге, тиражом изготовления 5 000 штук.

    ÓMIR SHEJIRESI из серии монет «Магические символы», из серебра 925/1000 пробы с применением технологии золочения, массой 31,1 грамм, диаметром 38,61 мм, качеством proof, номиналом 777 тенге, тиражом изготовления 7 777 штук.

    QAJYMUQAN MUŃAITPASULY. 150 JYL, MÁNSHÚK MÁMETOVA. 100 JYL и TALǴAT BIGELDINOV. 100 JYL из серии монет «Выдающиеся события и люди», из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством brilliant uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 15 000 штук каждая.

    QAJYMUQAN MUŃAITPASULY. 150 JYL

    MÁNSHÚK MÁMETOVA. 100 JYL

    TALǴAT BIGELDINOV. 100 JYL

    Фото: .nationalbank.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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