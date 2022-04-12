Нацбанк РК расширил предел отклонения курса покупки от курса продажи валюты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана сообщил о расширении предела отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

«31 марта 2022 года принято постановление правления № 30 «Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты». Постановление введено в действие со дня его первого официального опубликования – 11 апреля 2022 года. Документом утверждены допустимые значения пределов отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты уполномоченных банков и уполномоченных организаций. Размер установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге составляет для доллара США – 15 тенге, евро – 20 тенге, со сроком действия до 1 января 2023 года», - говорится в сообщении Нацбанка.

Как отметили в пресс-службе финрегулятора. установленные ограничения не распространяются на обменные операции, проводимые в безналичной форме.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте Национального банка Казахстана.

