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    19:53, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Нацбанк РК расширил предел отклонения курса покупки от курса продажи валюты

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана сообщил о расширении предела отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

    «31 марта 2022 года принято постановление правления № 30 «Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты». Постановление введено в действие со дня его первого официального опубликования – 11 апреля 2022 года. Документом утверждены допустимые значения пределов отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты уполномоченных банков и уполномоченных организаций. Размер установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге составляет для доллара США – 15 тенге, евро – 20 тенге, со сроком действия до 1 января 2023 года», - говорится в сообщении Нацбанка.

    Как отметили в пресс-службе финрегулятора. установленные ограничения не распространяются на обменные операции, проводимые в безналичной форме.

    С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте Национального банка Казахстана.


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