Нацбанк РК провел валютные интервенции на 176 млн долларов за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие меры приняты в Казахстане для смягчения рисков существенного роста инфляции, рассказал председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, 24 февраля Национальный Банк оперативно принял внеочередное решение по повышению базовой ставки до 13,5%. Это решение направлено на снижение давления на национальную валюту и уровень инфляции, а также на сохранность тенговых активов. Во-вторых, совместно с Правительством незамедлительно начата реализация плана совместных действий. Анонсирована Программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации (премии) по депозитам физических лиц в тенге за счет средств бюджета», - сказал Галымжан Пирматов.

Кроме того, как отметил глава Нацбанка РК, вслед за повышением базовой ставки повышены предельные ставки по вкладам населения в тенге, рекомендуемые Казахстанским фондом гарантирования депозитов.

«Учитывая риски финансовой стабильности, Национальный Банк провел валютные интервенции за прошлую неделю на 176 млн долларов США. Мы оперативно раскрываем информацию о наших интервенциях», - добавил Галымжан Пирматов.