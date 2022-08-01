Нацбанк РК продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В июле Национальный банк РК не проводил валютные интервенции, а также не проводил операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

«В течение июля тенге торговался в условиях глобального укрепления доллара США и агрессивного ужесточения монетарной политики со стороны ФРС, а также сезонных факторов, связанных с периодом отпусков. По итогам июля курс тенге изменился на 1,5% до 477,07 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 96,4 млн долл. США до 118,6 млн долл. США. Общий объем торгов в июле составил 2,4 млрд долл. США. Поддержку валютному рынку оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, которые составили порядка 543,9 млн долл. США. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня», - сообщили в Нацбанке.

По информации финрегулятора, продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за июль составили 599,2 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 25,3% от общего объема торгов.

«В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов», - заявили в Нацбанке.



