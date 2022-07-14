14 Июля 2022 12:43

Нацбанк РК продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный банк РК продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования. Об этом заявил председатель Нацбанка Галымжан Пирматов на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования для исключения накапливания дисбалансов в экономике и обеспечения сохранности золотовалютных резервов», - сказал Галымжан Пирматов.

Ранее он заявил, что геополитические риски и высокая волатильность курса рубля оказали сильное давление на обменный курс тенге.

«В этих условиях в целях обеспечения финансовой стабильности и недопущения дестабилизирующих колебаний курса тенге были приняты меры по сбалансированности валютного рынка. Точечные валютные интервенции Национального банка способствовали нормальному функционированию валютного рынка в кризисный период», - сказал Г. Пирматов.