8 Июля 2022 16:25

Нацбанк РК продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов. Об этом сообщил директор департамента монетарных операций Нацбанка Нуржан Турсунханов, передает МИА «Казинформ».

«Официальный курс доллара на 8 июля составил 477,24 тенге, ослабнув с начала месяца на 12,16 тенге или 2,6%. Преобладающими факторами стали импортные операции казахстанских компаний наряду с глобальным укреплением доллара, снижением цен на энергоносители, а также ухудшением сентимента участников рынка в связи со снижением цен на энергоносители и ввиду рисков приостановления деятельности морского терминала КТК», - сообщил Нуржан Турсунханов.

По его словам, среди внутренних факторов динамику тенге обусловили сохраняющийся спрос на валюту для осуществления импортных операций, погашений внешних долгов, а также постоянный спрос на иностранную валюту со стороны физических лиц.

«С начала месяца Нацбанк не проводил валютных интервенций. При этом с целью недопущения угрозы финансовой стабильности, финрегулятор оставляет за собой право вмешательства на валютных торгах при чрезмерной волатильности курса. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от спроса на иностранную валюту со стороны участников в рамках импортных операций и сезона отпусков. Геополитическая ситуация в соседних регионах, а также ситуация на мировых рынках также сохраняют влияние на общий сентимент инвесторов к валютам развивающихся стран. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов», - заявил Н. Турсунханов.