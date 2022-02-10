Нацбанк РК предупредил об активизации телефонных мошенников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана предупреждает об активизации телефонных мошенников, которые представляются работниками Нацбанка или Ассоциации банков РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

«В действительности злоумышленники преследуют цель получить персональные данные, склонить к оформлению кредита и похитить денежные средства с банковских счетов под предлогом компрометации персональных данных. В связи с этим Национальный банк Казахстана рекомендует игнорировать телефонные звонки с просьбой отправки денежных средств, передачи персональных данных, установки мобильных приложений и особенно звонки об оформлении подставных кредитов. В большинстве случаев подобные звонки указывают на действия организованных мошеннических групп. В случае получения подозрительных звонков или писем от лица Национального банка Казахстана или Ассоциации банков РК следует прервать разговор и обратиться в правоохранительные органы», - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Рекомендации специалистов по информационной безопасности Национального Банка

1. Никому ни под каким предлогом не передавать: номер банковской карты, срок действия, трехзначный секретный код на обороте, логины и пароли доступа к банкингу, СМС-коды от банка, личную информацию о себе и близких; не устанавливать мобильные приложения и не переводить денежные средства по указаниям, полученным в ходе телефонного разговора.

2. При поступлении звонка в мессенджере от «работника банка» закончить разговор и перезвонить в официальный call-center финансовой организации.

3. Если звонят с предложением перечислить вам или перевести денежные средства, необходимо проверить цель запроса у официального источника, а также проверить, положена ли вам такая выплата.

4. Не указывать номер телефона и не расплачиваться основной картой на малоизвестных или подозрительных сайтах.

Напоминаем, Нацбанк не занимается обслуживанием физических лиц и не проводит денежные расчеты или сделки. Для консультации можно обратиться в контакт-центр Национального банка РК по короткому номеру 1477.