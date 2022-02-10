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    Нацбанк РК предупредил об активизации телефонных мошенников

    10 Февраля 2022, 19:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана предупреждает об активизации телефонных мошенников, которые представляются работниками Нацбанка или Ассоциации банков РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

    «В действительности злоумышленники преследуют цель получить персональные данные, склонить к оформлению кредита и похитить денежные средства с банковских счетов под предлогом компрометации персональных данных. В связи с этим Национальный банк Казахстана рекомендует игнорировать телефонные звонки с просьбой отправки денежных средств, передачи персональных данных, установки мобильных приложений и особенно звонки об оформлении подставных кредитов. В большинстве случаев подобные звонки указывают на действия организованных мошеннических групп. В случае получения подозрительных звонков или писем от лица Национального банка Казахстана или Ассоциации банков РК следует прервать разговор и обратиться в правоохранительные органы», - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

    Рекомендации специалистов по информационной безопасности Национального Банка

    1. Никому ни под каким предлогом не передавать: номер банковской карты, срок действия, трехзначный секретный код на обороте, логины и пароли доступа к банкингу, СМС-коды от банка, личную информацию о себе и близких; не устанавливать мобильные приложения и не переводить денежные средства по указаниям, полученным в ходе телефонного разговора.

    2. При поступлении звонка в мессенджере от «работника банка» закончить разговор и перезвонить в официальный call-center финансовой организации.

    3. Если звонят с предложением перечислить вам или перевести денежные средства, необходимо проверить цель запроса у официального источника, а также проверить, положена ли вам такая выплата.

    4. Не указывать номер телефона и не расплачиваться основной картой на малоизвестных или подозрительных сайтах.

    Напоминаем, Нацбанк не занимается обслуживанием физических лиц и не проводит денежные расчеты или сделки. Для консультации можно обратиться в контакт-центр Национального банка РК по короткому номеру 1477.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Нацбанк Казахстана Безопасность Мошенничество
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