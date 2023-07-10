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    Нацбанк РК подготовил обзор по валютам отдельных развивающихся стран за неделю

    10 Июля 2023, 19:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обзор по валютам отдельных развивающихся стран с 1 по 7 июля2023 года подготовил Национальный банк РК, передает МИА «Казинформ».

    По итогам торгов 5 июля рыночный курс тенге составил 443,84 тенге за доллар США, укрепившись с 1 июля на 1,2% (с 449,33).

    На внешнем валютном рынке в период с 1 по 7 июля 2023 года произошел ряд значимых событий. Так, по данным Министерства труда США, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в июне увеличилось на 209 тысяч, что оказалось ниже прогноза экономистов. Тогда как уровень безработицы в июне снизился до 3,6%, оправдав рыночные ожидания. Средняя почасовая заработная плата, превысив ожидания, выросла в июне на 0,4%. На фоне выхода смешанных данных по рынку труда аналитики ожидают, что ФРС продолжит траекторию повышения ставок в июле.

    Вышеуказанные факторы привели к негативной динамике валют развивающихся рынков по отношению к доллару США, которая складывалась следующим образом:

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Нацбанк Казахстана Экономика
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