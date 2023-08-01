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    Нацбанк РК планирует в августе продать до $800 млн из Нацфонда

    1 Августа 2023, 22:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На основе имеющихся прогнозных ориентиров Министерства финансов по суммам необходимых трансфертов предварительно в августе Национальным банком планируется продажа валюты из Национального фонда в размере от 750 до 800 млн долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

    Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в августе ожидается в размере от 200 до 250 млн долларов США.

    Начиная с августа и до конца 2023 года Национальный Банк в рамках доверительного управления активами будет постепенно увеличивать валютную долю активов АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (КФГД). Согласно решению КФГД, доля активов в иностранной валюте в портфеле специального резерва увеличится до 15%. До конца года планируется покупка валюты на сумму около 140 млрд тенге, из них в августе будет приобретено от 50 до 100 млн долларов США.

    В рамках принципа транспарентности Национальный Банк продолжит раскрывать полную информацию о всех проводимых операциях на валютном рынке. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный Банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Нацбанк Казахстана Экономика Нацфонд Доллар
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