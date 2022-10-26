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Нацбанк РК опроверг слухи о скором завершении приема заявок на выплату компенсаций по депозитам

Автор:  
Серик Сабеков
26 Октября 2022, 19:03
Нацбанк РК опроверг слухи о скором завершении приема заявок на выплату компенсаций по депозитам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Закончится ли прием заявок на 10-% компенсацию тенговых депозитов на следующей неделе? На этот вопрос ответил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пресс-конференции Главе финрегулятора задали вопрос: «Сейчас в соцсетях активно распространяется информация о том, что осталось всего 1 неделя для регистрации заявления на компенсацию по депозитам, насколько это соответствует действительности?».

Председатель Нацбанка ответил, что из официальных источников таких сведений не поступало.

«Во-первых, я призываю всех доверять информации только из официальных источников. Правила выплаты указанной компенсации утверждены Постановлением Правительства. Как правило, заявки должны быть поданы до 1 января 2023 года. Необходимость такого обращения связана с тем, что каждый гражданин, желающий получить эту компенсацию, должен сообщить о своем намерении в банк и дать согласие на раскрытие определенных данных о себе. Большинство банков позволяют своим клиентам оформить это заявление в режиме онлайн», - пояснил Галымжан Пирматов.

По его словам, другие банки также проводят онлайн-прием данного заявления.

«Еще раз напоминаю, что эту компенсацию получат граждане, которые держат депозиты в национальной валюте, у которых были деньги на счетах до 23 февраля 2022 года», - добавил Галымжан Пирматов.


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