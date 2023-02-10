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    Нацбанк РК не будет участвовать в проектах льготного финансирования

    10 Февраля 2023, 14:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов поделился планами об участии финрегулятора в программах льготного финансирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В дальнейшем участие Национального банка в проектах льготного финансирования не планируется. Нацбанк продолжит работу по созданию необходимых условий и стимулов для кредитования экономики субъектами финансового сектора на рыночных условиях», - написал Галымжан Пирматов в своем ответе на депутатский запрос.

    Он также отметил, что в Соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2021 – 2023 годы между Правительством, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка предусмотрено поэтапное прекращение государственной поддержки субъектов предпринимательства путем разработки Дорожной карты на пятилетний период.

    «Реализация Дорожной карты в среднесрочной перспективе будет способствовать сокращению объемов финансовой поддержки государством предпринимательства и переходу к косвенным, не денежным инструментам поддержки и развития экономики», - добавил глава Нацбанка.

    Ранее председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов озвучил возможные последствия в случае снижения базовой ставки.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Нацбанк Казахстана Банки Экономика Финансы
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