Нацбанк РК не будет участвовать в проектах льготного финансирования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов поделился планами об участии финрегулятора в программах льготного финансирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В дальнейшем участие Национального банка в проектах льготного финансирования не планируется. Нацбанк продолжит работу по созданию необходимых условий и стимулов для кредитования экономики субъектами финансового сектора на рыночных условиях», - написал Галымжан Пирматов в своем ответе на депутатский запрос.

Он также отметил, что в Соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2021 – 2023 годы между Правительством, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка предусмотрено поэтапное прекращение государственной поддержки субъектов предпринимательства путем разработки Дорожной карты на пятилетний период.

«Реализация Дорожной карты в среднесрочной перспективе будет способствовать сокращению объемов финансовой поддержки государством предпринимательства и переходу к косвенным, не денежным инструментам поддержки и развития экономики», - добавил глава Нацбанка.

Ранее председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов озвучил возможные последствия в случае снижения базовой ставки.



