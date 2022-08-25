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    Нацбанк РК начнет продажу коллекционных монет TILASHAR

    25 Августа 2022 12:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана 26 августа 2022 года начнет продажу коллекционных монет TILASHAR. Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК на платформе kazcoins.nationalbank.kz. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

    Монеты из серебра номиналом 500 тенге, из мельхиора номиналом 100 тенге и из нейзильбера номиналом 100 тенге продолжают серию «Обряды, национальные игры Казахстана».

    Тілашар – особенное событие в жизни каждой семьи. Прежде обычай проводили после того, как ребенок произносил свои первые слова. Сегодня традиция символизирует первый шаг навстречу знаниям.

    На лицевой стороне (аверсе) монет, в центральной части, на орнаментальном фоне, расположен Государственный герб Республики Казахстан, по окружности – надписи QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY • REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, в нижней части – надпись, обозначающая номинал монет.

    На оборотной стороне (реверсе) монет изображены детские рисунки с элементами школьной атрибутики, надпись с обозначением пробы и массы металла, из которого изготовлена монета, а также год чеканки.

    Монеты из серебра, мельхиора и нейзильбера имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. Монеты из серебра изготовлены с применением технологии нанесения цветной эмали, монеты из мельхиора с применением технологии интерференционного радужного покрытия.

    Монеты изготовлены:

    - из серебра 925/1000 пробы, качества proof, массой 24 грамма, диаметром 37 мм, номиналом 500 тенге, тиражом 5 000 штук;

    - из мельхиора МН 25, качества brilliant uncirculated, массой 15 граммов, диаметром 33 мм, номиналом 100 тенге, тиражом 30 000 штук;

    - из нейзильбера МНЦ 15-20, качества brilliant uncirculated, массой 11,17 граммов, диаметром 31 мм, номиналом 100 тенге, тиражом 100 000 штук.

    Все монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Казахстана.

    Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке с номерными сертификатами качества НБК на государственном, русском и английском языках.

    Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

    Фото: nationalbank.kz
    Нацбанк Казахстана
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