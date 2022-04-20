Нацбанк принимает меры по ограничению колебаний курса тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный банк РК принимает меры по ограничению резких колебаний обменного курса тенге, заявил заместитель председателя Нацбанка Виталий Тутушкин. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отдельные дни проводились валютные интервенции. Информация о проводимых операциях оперативно раскрывается», - сказал Виталий Тутушкин на пленарном заседании Мажилиса.

Спикер добавил, что в целях увеличения объемов продажи валюты субъектами квазигосударственного сектора увеличен размер обязательной продажи валютной выручки субъектами КГС до 75% от общего объема валютной выручки.

Для усиления антиинфляционной политики Правительством с Национальным банком с февраля этого года реализуется актуализированный Комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022-2024 годы.

Было отмечено, что в условиях беспрецедентного шока на глобальных финансовых, товарных рынках из-за ухудшения геополитической ситуации обменный курс тенге испытал высокую волатильность, ослабев на пике до 512,17 тенге по итогам торгов 15 марта текущего года, но отыграл значительную часть потерь, укрепившись до 443,85 тенге к 19 апрелю текущего года.