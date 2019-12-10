Нацбанк: Операции по регулированию ставок не являются инструментом предоставления займов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Рост ставок денежного рынка связан с так называемой «налоговой неделей». Об этом заявила директор департамента монетарных операций Национального банка РК Алия Молдабекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В периоды налоговых выплат у клиентов банков второго уровня возникает спрос на тенговую ликвидность для совершения налоговых платежей в бюджет. Банки в рамках обслуживания клиентов начинают временно привлекать недостающую краткосрочную ликвидность на бирже», - сказала Алия Молдабекова.

По ее словам, увеличение спроса на тенговую ликвидность приводит к росту ставок на денежном рынке, в связи с чем они достигают верхней границы коридора процентных ставок Национального банка.

«Национальный банк в рамках реализации своего мандата по стабилизации инфляции предоставляет и изымает тенге в рамках ежедневных операций. Такие однодневные операции мы проводим ежедневно с 2016 года, без ограничений в объеме», - добавила представитель Нацбанка.

Кроме того, А. Молдабекова прокомментировала слухи о том, что в ходе так называемой «налоговой недели» Нацбанк занимался спасением банков.

«Помощь банкам не оказывалась. Операции по регулированию ставок не являются инструментом предоставления займов в качестве заимодателя последней инстанции. Операции проводятся для удержания ставок денежного рынка в пределах коридора ставок Национального банка, банки заимствуют тенге на рынке у Нацбанка и в другие периоды, не только в налоговые недели», - отметила она.

Налоговая неделя завершилась, спрос на тенге со стороны банков стабилизировался, и ставки вернулись к своим привычным значениям, подчеркнули в Нацбанке.

На официальном сайте Нацбанка ежедневно публикуется информация обо всех операциях банка, проводимых в рамках реализации монетарной политики.