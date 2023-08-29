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    Нацбанк обновил оценки развития экономики Казахстана

    29 Августа 2023, 11:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инфляция к концу текущего года оценивается в 10-12% и замедлится к концу 2025 года до 5,5-7,5%. Об этом заявил председатель Национального Банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Инфляция к концу текущего года оценивается в 10-12% и замедлится к концу 2025 года до 5,5-7,5%, с последующим сохранением вблизи цели 5%. Этому будут способствовать дальнейшее ослабление инфляционного давления со стороны внешней среды и сдерживающие денежно-кредитные условия», - сказал Галымжан Пирматов, представляя обновленные оценки Национального Банка в рамках очередного прогнозного раунда.

    По его словам, данные оценки близки к прогнозам Правительства.

    «В базовом сценарии текущий счет платежного баланса перейдет из профицита 2022 года в зону дефицита. Дефицит в 2023 году составит (-)3,4% к ВВП. В последующие годы ожидается улучшение текущего счета платежного баланса с сохранением его в дефицитной зоне. Текущий счет платежного баланса продолжит быть уязвимым к изменениям мировых цен на сырьевые товары», - пояснил Галымжан Пирматов.

    Глава Нацбанка также отметил, что экспорт товаров по методологии платежного баланса в среднесрочной перспективе будет определяться увеличением объемов добычи нефти. Сдерживающими факторами роста экспорта будут являться перенаправление газа на внутреннее потребление, а также сценарное предположение о более низких ценах на металлы, уголь, зерновые и готовые нефтепродукты.

    Импорт товаров на прогнозном горизонте продолжит рост за счет увеличения спроса населения и бизнеса.

    «Национальный Банк продолжит реализацию денежно-кредитной политики, направленной на дальнейшее снижение инфляции и обеспечение макроэкономической стабильности. Со стороны фискальной политики важно неукоснительное следование контрцикличному бюджетному правилу, что повысит скоординированность макроэкономической политики», - резюмировал Галымжан Пирматов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Нацбанк Казахстана Экономика
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