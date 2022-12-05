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Нацбанк не будет менять предельную сумму ипотеки по программе «7-20-25»

5 Декабря 2022, 16:52
Нацбанк не будет менять предельную сумму ипотеки по программе «7-20-25»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов сообщил, что менять предельную сумму ипотеки по программе «7-20-25» в Казахстане не будут, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается предложений, то пока нет планов по изменению условий программы. В том числе не планируется повышать предельный размер суммы ипотеки до уровня, установленного для Астаны, Алматы, Шымкента, Караганды и других городов», - сказал Галымжан Пирматов на брифинге в Нацбанке.

Ранее в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК сообщили о намерении продолжить ипотечную программу «7-20-25».

«Согласно поручению Главы государства, озвученному в предвыборной платформе, планируется продолжить реализацию программы «7-20-25», но полноценную информацию лучше узнать у Нацбанка», - прокомментировал тогда информацию Еркебулан Дауылбаев журналистам после правительственного часа в Сенате.

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