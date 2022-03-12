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    Нацбанк Кыргызстана ввел запрет на вывоз наличных долларов США

    12 Марта 2022, 16:46

    БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ – Национальный банк Кыргызстана ввел временный запрет на вывоз наличных долларов США за пределы страны коммерческими банками, обменными бюро, микрофинансовыми и микрокредитными компаниями КР. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    «В целях обеспечения экономической безопасности КР и стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, правлением НБКР от 11 марта было принято постановление Правления Национального банка «О временных ограничениях по операциям с наличной иностранной валютой в отношении коммерческих банков, обменных бюро, микрофинансовых и микрокредитных компаний КР», - говорится в сообщении.

    Согласно данному постановлению установлен временный запрет на вывоз наличных долларов США за пределы Кыргызстана с 17:30 11 марта 2022 года для комбанков, обменных бюро, микрофинансовых и микрокредитных компаний КР, имеющих лицензию Национального банка КР на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой.

    Постановление размещено на официальном интернет-сайте Национального банка.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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