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    Нацбанк Кыргызстана ввел ограничения по операциям с инвалютой

    26 Июля 2022, 11:49

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Правлением Национального банка Кыргызстана принято постановление о временных ограничениях по проведению обменных операций с иностранной валютой, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт финансового регулятора.

    Данное решение принято в целях обеспечения экономической безопасности государства, минимизации неблагоприятных последствий и влияний на отечественный финансовый рынок.

    Документом устанавливается ограничение для коммерческих банков единовременно проводить в течение календарного дня обменные операции с обменным бюро в пределах суммы оборотных средств обменного бюро.

    В случае нарушения постановления к коммерческим банкам и обменным бюро будут применены меры воздействия, в том числе отзыв лицензии, а также меры воздействия к соответствующим должностным лицам‎.

    Ранее сообщалось, на фоне мировых событий на внутреннем валютном рынке страны наблюдался недостаток наличных долларов США. Кыргызстанцы сталкивались с проблемой покупки доллара США в обменных пунктах и коммерческих банках.

    Фото: nbkr.kg

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

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