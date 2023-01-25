Нацбанк купит около 2 млрд долларов на бирже KASE

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам 2022 года на фоне роста пенсионных активов, в том числе за счет инвестиционного дохода, доля валютных активов в портфеле ЕНПФ снизилась и составила 28,4%. С учетом дальнейшего ожидаемого роста пенсионных активов валютная доля в портфеле ЕНПФ может снизиться к концу 2023 года до 24,3%. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка, передает МИА «Казинформ».

За период с 2016 по 2019 годы валютная доля пенсионных активов ЕНПФ была поэтапно увеличена с 17% до 33%. При этом для эффективного управления валютной частью пенсионных активов ЕНПФ было разработано стратегическое распределение, предусматривающее инвестирование в основные зарубежные классы активов. Это глобальные акции, облигации развитых и развивающихся стран, корпоративные облигации эмитентов инвестиционного уровня.

Учитывая ожидаемое снижение валютной доли пенсионных активов, Национальный Банк планирует в течение 2023 года поэтапно осуществлять приобретение иностранной валюты. Для поддержания валютной позиции на уровне 30% возникает необходимость в приобретении порядка 2 млрд долларов США.

«Приобретение данного объема не окажет существенного влияния на валютный рынок, поскольку составит не более 6-7% от средних исторических значений (годовой объём торгов на KASE по итогам 2022 года составил 29,7 млрд). Кроме того, данные операции по покупке иностранной валюты будут осуществляться на площадке Казахстанской фондовой биржи равномерно в течение года», - сообщил директор департамента монетарных операций НБ РК Нуржан Турсунханов.

Со сведениями о данных сделках можно будет ознакомиться в информационном сообщении по валютному рынку, ежемесячно размещаемом на сайте Национального Банка. Также на регулярной основе на официальном сайте ЕНПФ публикуется информация по инвестиционному управлению пенсионными активами.

«Приобретение иностранной валюты в портфель ЕНПФ направлено на расширение географии инвестиций и спектра финансовых инструментов, приобретаемых за счет пенсионных активов. Это также будет способствовать улучшению качества инвестиционного портфеля, его диверсификации, а также повышению его ликвидности и доходности в долгосрочной перспективе», - отметил Нуржан Турсунханов.





Фото: nationalbank.kz